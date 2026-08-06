Gus Yahya Ungkap 5 Pilar Mabadi Khaira Ummah, Kejujuran Nomor Satu
jpnn.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf meluncurkan Saadatuna sebagai syarah atau penjelasan atas Mabadi Khaira Ummah (prinsip-prinsip umat terbaik) di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Dalam peluncuran tersebut, Gus Yahya menjelaskan lima prinsip dasar Mabadi Khaira Ummah yang digagas KH Mahfudz Shiddiq sebagai landasan membangun umat terbaik.
Prinsip pertama ialah ash-shidqu atau kejujuran. Menurut Gus Yahya, kejujuran menjadi fondasi utama karena hubungan apa pun tidak akan bertahan tanpa sikap jujur.
"Sebelum segala sesuatu, nomor satu itu kejujuran. Makanya KH Mahfudz Shiddiq menempatkan as-Shidqu paling dulu," kata Gus Yahya dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Kamis (6/8).
Dia menambahkan, tantangan saat ini adalah memastikan orang yang benar-benar jujur tetap memperoleh kepercayaan meski tidak selalu tampak di permukaan.
Prinsip kedua adalah al-amanah wal wafa bil ahdi atau amanah dan menepati janji. Gus Yahya menegaskan data warga NU merupakan amanah yang tidak boleh diperjualbelikan maupun dimanfaatkan untuk kepentingan lain, termasuk politik.
"Data warga ini amanah, bukan milik pengurus. Jadi tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa dipinjam untuk politik atau apa," ujarnya.
Karena itu, PBNU membangun sistem teknologi yang menjamin keamanan data warga serta memastikan pemanfaatannya hanya untuk kemaslahatan.
Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (GUs Yahya) meluncurkan Saadatuna sebagai syarah atau penjelasan atas Mabadi Khaira Ummah (prinsip-prinsip umat terbaik).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Saat PKB Menampar Halus Elite PBNU dengan 10.000 MCK
- Gus Salam Bersilaturahmi dengan Fungsionaris NU di NTB
- Prof Hanief Harapkan Muktamar Ke-35 NU Pilih Calon Pimpinan PBNU Berprestasi dan Punya Program Terbaik
- Ketua PCNU Landak: Kiai Marsudi Syuhud Layak Jadi Ketum PBNU
- Menjelang Muktamar NU, Juni Tamsil Sebut Ratusan PCNU Indonesia Timur Bersepakat Dukung Kiai Marsudi Syuhud
- Konflik Elite PBNU Bikin Warga Malu, Robikin Emhas: Muruwah NU Tercabik-cabik