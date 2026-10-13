Gus Yaqut Apresiasi Kehadiran Amsal Sitepu dan Ibrahim Arief di Persidangan

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Amsal Sitepu dan Ibrahim Arief alias Ibam serta para sahabat lainnya yang hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan dukungan di tengah persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat dirinya.

Bagi Gus Yaqut, kehadiran Amsal dan Ibam bukan sekadar bentuk dukungan personal, melainkan juga menjadi pengingat bahwa ia bukan satu-satunya orang tak bersalah yang menghadapi persoalan serupa.

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Amsal dan Mas Ibrahim Arief, dan seluruh sahabat yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan dukungan secara langsung di persidangan ini. Kehadiran ini mengingatkan saya bahwa saya tidak sendiri. Di luar sana, masih banyak orang yang menghadapi persoalan serupa dan sedang berjuang mencari keadilan,” ujar Gus Yaqut dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

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Gus Yaqut menegaskan bahwa perkara yang dihadapinya memiliki kejanggalan. Menurut Gus Yaqut, ada hal serius yang patut dipertanyakan dalam perkara ini.

Dalam 5 pekan, setidaknya ada 9 saksi JPU membantah, mencabut, dan/atau merubah keterangan yang mereka berikan sebelumnya di dalam BAP.

“Dalam kurun waktu 5 minggu, setidak-tidaknya ada 9 saksi mencabut keterangannya sendiri dalam berita acara pemeriksaan. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius mengenai kredibilitas proses penyidikan sejak awal. Publik berhak mempertanyakan apakah proses ini sungguh-sungguh ditujukan untuk mencari kebenaran materiil atau justru untuk memaksakan tuduhan yang tidak berdasar,” ujar Gus Yaqut.

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Kemudian terkait dakwaan, dimana ia dituduh menerima aliran dana sebesar USD 271.500, Gus Yaqut kembali membantahnya. Ia mengatakan tuduhan itu bertumpu pada keterangan BAP Ridwan Kurniawan yang sudah dicabut di persidangan.

“Saya tegaskan, tidak pernah ada aliran dana USD 271.500 kepada saya. Dasar tuduhan itu sudah dicabut Ridwan Kurniawan di persidangan. Saksi-saksi kunci lain, termasuk Rizky Fisa Abadi dan M. Agus Syafi’i, juga menyatakan di bawah sumpah bahwa tidak ada satu rupiah pun yang mengalir kepada saya, dan saya tidak pernah mengetahui dan tidak menghendaki perbuatan koruptif yang mereka lakukan” tegasnya.