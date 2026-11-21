jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut siap membeberkan alasan kebijakan pembagian kuota haji tambahan 2023–2024 dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Yaqut menyatakan akan menjelaskan proses pengambilan keputusan, informasi yang diterimanya, hingga pertimbangan di balik kebijakan tersebut.

Dia menegaskan keselamatan jemaah menjadi prioritas dalam penyelenggaraan ibadah haji.

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"Saya siap menjelaskan keputusan yang menjadi kewenangan saya, informasi yang saya terima saat itu, dan alasan kebijakan tersebut diambil," ujar Yaqut dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Sabtu (21/11).

Menurut dia, persoalan kapasitas layanan dan kepadatan jemaah di Mina serta Muzdalifah perlu menjadi bagian dari penilaian perkara.

Yaqut juga meminta seluruh kebijakan diperiksa berdasarkan dokumen dan keterangan yang terungkap di persidangan.

Sebagai informasi, Kementerian Agama pada Juli 2024 menjelaskan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu dialokasikan masing-masing 10 ribu untuk haji reguler dan haji khusus.

Saat itu, keterbatasan lahan, zonasi, serta kesiapan layanan di Mina dan Muzdalifah menjadi sejumlah pertimbangan operasional.