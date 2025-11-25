Gus Yasin Bicara Polemik Wacana 6 Hari Sekolah di Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen menyebut polemik wacana penerapan enam hari sekolah masih dalam tahap kajian.

Dia memastikan belum ada keputusan apa pun terkait perubahan jumlah hari belajar.

Menurutnya, hasil kajian nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat sebelum pemerintah provinsi menentukan kebijakan.

“Kami menindaklanjuti apa yang ramai di media sosial, apakah di Jateng tetap lima hari atau kembali ke enam hari sekolah,” ujar lelaki yang akrab disapa Gus Yasin di Kantor Gubernur Jateng, Selasa (25/11).

Dia menjelaskan evaluasi dilakukan salah satunya karena selama berada di sekolah, siswa dianjurkan tidak menggunakan gawai.

Kondisi itu mendorong Pemprov Jateng untuk mengkaji kembali efektivitas hari belajar.

“Tahapannya saat ini masih sosialisasi kepada masyarakat dan murid. Kami melakukan kajian, nanti dari evaluasi akan terlihat apakah hasilnya positif atau negatif. Itu yang menjadi bagian dari kajian kami,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras menyatakan proses kajian sekolah enam hari masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final.