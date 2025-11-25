Gus Yasin Bicara Polemik Wacana 6 Hari Sekolah di Jateng
jpnn.com, SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen menyebut polemik wacana penerapan enam hari sekolah masih dalam tahap kajian.
Dia memastikan belum ada keputusan apa pun terkait perubahan jumlah hari belajar.
Menurutnya, hasil kajian nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat sebelum pemerintah provinsi menentukan kebijakan.
“Kami menindaklanjuti apa yang ramai di media sosial, apakah di Jateng tetap lima hari atau kembali ke enam hari sekolah,” ujar lelaki yang akrab disapa Gus Yasin di Kantor Gubernur Jateng, Selasa (25/11).
Dia menjelaskan evaluasi dilakukan salah satunya karena selama berada di sekolah, siswa dianjurkan tidak menggunakan gawai.
Kondisi itu mendorong Pemprov Jateng untuk mengkaji kembali efektivitas hari belajar.
“Tahapannya saat ini masih sosialisasi kepada masyarakat dan murid. Kami melakukan kajian, nanti dari evaluasi akan terlihat apakah hasilnya positif atau negatif. Itu yang menjadi bagian dari kajian kami,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras menyatakan proses kajian sekolah enam hari masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final.
Ramai polemik enam hari sekolah di Jawa Tengah, Gus Yasin menyatakan keputusan belum diambil.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemprov Jateng Fokus Wujudkan Swasembada Pangan pada 2026, Berikut 14 Program Penunjangnya
- Program 6 Hari Sekolah di Jateng, Gus Yasin: Kajian Sudah Selesai, Tinggal Sosialisasi
- Kota Semarang Belum Mau Terapkan 6 Hari Sekolah, Tunggu Kajian Mendalam
- Begini Asal-usul Wacana 6 Hari Sekolah di Jateng
- Melalui Trail Run Baturraden, Sekda Jateng Sumarno Ajak Jaga Kelestarian Alam
- Tanam Mangrove di Jepara, Wagub Jateng Ingatkan Pentingnya Menjaga Ekosistem