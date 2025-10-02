menu
Gus Yasin Daftar Hasil Muktamar yang Menyatakan Agus Terpilih Jadi Ketum PPP

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Agus Suparmanto, Taj Yasin Maimoen (tengah), menyampaikan keterangan kepada wartawan usai mendaftarkan hasil Muktamar X PPP ke Kementerian Hukum di Jakarta, Rabu (1/10/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PPP terpilih versi Muktamar X periode 2025-2030 Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin mendatangi kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

Gus Yasin datang dengan didampingi politikus senior PPP Romahurmuziy atau Rommy untuk mendaftarkan hasil Muktamar X partai Kabah.

Selain itu, sejumlah politikus dan pengurus PPP periode 2020-2025 juga terlihat datang ke kantor Kemenkum.

"Alhamdulillah berkas-berkas ada tujuh berkas yang kami serahkan dan alhamdulillah sudah lengkap semuanya," kata Gus Yasin, Rabu.

Diketahui, hasil Muktamar X yang diserahkan Gus Yasin ialah terpilihnya Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP secara aklamasi.

Gus Yasin mengatakan pihaknya sampai membawa surat Mahkamah Partai dari PPP sebagai pelengkap dokumen pendaftaran hasil Muktamar X.

"Sama surat dari Mahkamah Partai yang alhamdulillah sudah diserahkan kami semua," ujar dia.

Gus Yasin melanjutkan bahwa surat dari Mahkamah Partai menjadi penting diserahkan untuk menegaskan hasil Muktamar X dilalui secara prosedur. 

Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin mendaftarkan hasil Muktamar X PPP yang menyatakan Agus Suparmanto sebagai ketum partai Kabah ke Kemenkum.

