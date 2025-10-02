Gus Yasin Daftar Hasil Muktamar yang Menyatakan Agus Terpilih Jadi Ketum PPP
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PPP terpilih versi Muktamar X periode 2025-2030 Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin mendatangi kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (1/10).
Gus Yasin datang dengan didampingi politikus senior PPP Romahurmuziy atau Rommy untuk mendaftarkan hasil Muktamar X partai Kabah.
Selain itu, sejumlah politikus dan pengurus PPP periode 2020-2025 juga terlihat datang ke kantor Kemenkum.
"Alhamdulillah berkas-berkas ada tujuh berkas yang kami serahkan dan alhamdulillah sudah lengkap semuanya," kata Gus Yasin, Rabu.
Diketahui, hasil Muktamar X yang diserahkan Gus Yasin ialah terpilihnya Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP secara aklamasi.
Gus Yasin mengatakan pihaknya sampai membawa surat Mahkamah Partai dari PPP sebagai pelengkap dokumen pendaftaran hasil Muktamar X.
"Sama surat dari Mahkamah Partai yang alhamdulillah sudah diserahkan kami semua," ujar dia.
Gus Yasin melanjutkan bahwa surat dari Mahkamah Partai menjadi penting diserahkan untuk menegaskan hasil Muktamar X dilalui secara prosedur.
Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin mendaftarkan hasil Muktamar X PPP yang menyatakan Agus Suparmanto sebagai ketum partai Kabah ke Kemenkum.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kubu Agus Suparmanto Ajak Mardiono Cs Gabung, Gus Yasin: PPP Harus Masuk Parlemen
- Ketum PPP Mardiono Periode 2025-2030 Resmi Didaftarkan ke Kemenkum
- Kronologi Penetapan Mardiono Jadi Ketum Saat Muktamar X, Ternyata
- Bantah Isu Dualisme, Sekjen GPK Sebut Agus Sah Jadi Ketum PPP Hasil Muktamar
- Dualisme Kepemimpinan PPP, Siapa yang Disahkan Pemerintah? Begini Kata Menkum
- Polisi Diminta Antisipasi Upaya Perampasan Kantor PPP dari Mardiono