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Gus Yasin Tegaskan PPP Harus Mengikuti Nasihat dan Arahan Ulama

Gus Yasin Tegaskan PPP Harus Mengikuti Nasihat dan Arahan Ulama
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Wakil Ketua Umum DPP PPP Agus Suparmanto dan Sekjen PPP Taj Yasin usai menggelar acara istigasah dan doa bersama sejumlah kiai dan habaib di kantor DPP PPP Jl Pangeran Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (28/10/2026) malam. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PPP Taj Yasin menyayangkan sejumlah manuver Ketua Umum Mardiono yang selama ini cenderung menjauh dari ulama.

Ia berharap sebagai partai Islam yang didirikan oleh ulama, mestinya nasihat dan arahan para ulama harus menjadi pertimbangan penting dalam menjalankan roda organisasi.

Ia menegaskan bahwa peran ulama tidak hanya penting bagi keberlangsungan partai, tetapi juga dalam memberikan arahan untuk kebaikan negara.

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“PPP ini adalah partai yang didirikan oleh ulama. Tentu kami harus mengikuti para ulama dan memposisikan ulama ini sebagai orang-orang yang bisa menasihati kita, mengarahkan kita, memberikan pendidikan kita untuk kebaikan,” ujar Gus Yasin, dalam keterangannya, Kamis (29/10).

Saat ini ulama memang meminta agar kepemimpinan Mardiono di PPP dievaluasi.

Bahkan sejumlah kiai, yaitu KH. Abdullah Ubab Maimoen, KH. Haris Sodaqoh, Habib Ahmad Alhabsy dan KH Fadlolan Musyaffa mendatangi langsung kantor PPP pada Rabu (28/10/2026) untuk menyampaikan aspirasi mereka.

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“Harapan kami, para kiai ini untuk bisa memohon kepada pemerintah untuk melakukan perubahan SK Kemenkumham yang sesuai dengan hasil Muktamar X agar supaya dikembalikan kepada fungsinya, yaitu yang dipilih Mas Agus Suparmanto sebagai ketua umum,” kata KH Fadlolan.

Permintaan evaluasi kepemimpinan Mardiono ini agar PPP sebagai partai Islam tetap bisa berkiprah di Indonesia. Mardiono diyakini hanya akan membawa PPP semakin terpuruk

Sebagai partai yang didirikan oleh ulama, PPP mesti menjadikan nasihat dan arahan mereka sebagai pertimbangan penting dalam menjalankan roda organisasi

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