Gustaf Tamo Mbapa Terpilih Aklamasi Jadi Ketum DPP PATRIA PMKRI Periode 2025-2030

jpnn.com, JAKARTA - Agustinus Tamo Mbapa (Gustaf) kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Perhimpunan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA) Periode 2025-2030 pada Kongres II Patria di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Gustaf mendapat dukungan dari DPD PATRIA seluruh Indonesia antara lain Kalimantan Barat, NTT, Jawa Tengah, Sumatera Utara (Sumut), Jakarta, dan Banten.

Gustaf dalam pidatonya menekankan bahwa ormas PATRIA harus terlibat aktif dalam mengatasi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mantan Ketua PMKRI Cabang Kupang dan Pengurus Pusat PMKRI ini secara khusus menyebutkan pentingnya upaya mewujudkan ketahanan pangan dan juga mengatasi persoalan pendidikan.

“Program Makan Bergizi Gratis ini terkait erat juga dengan ketahanan pangan,” tegas Gustaf.

Gustaf dalam kesempatan itu menunjuk Septyarini sebagai Sekretaris Jenderal DPP PATRIA Periode 2025-2030.

Selanjutnya, Gustaf menuturkan dalam waktu dekat pihaknya segera menyusun komposisi kepengurusan DPP PATRIA selama lima tahun ke depan.

Untuk diketahui, Kongres II PATRIA 2025 dipimpin oleh Friederich Batari (Ketua Sidang), Maksimus Ramses Lalongkoe (Sekretaris Sidang), dan

Constantinus Joel Tukan (Anggota Sidang).