Gustavo Almeida Absen Lawan PSBS Biak, Persija Jakarta Andalkan 2 Pemain Ini

jpnn.com - Persija Jakarta dipastikan tidak akan diperkuat Gustavo Almeida saat menghadapi PSBS Biak pada lanjutan BRI Super League musim 2025/2026.

Pemain kelahiran 25 Juli 1996 itu tengah menjalani pemulihan cedera yang mengharuskannya menepi selama dua hingga tiga bulan ke depan.

Gustavo Menjalani Pemulihan Cedera

Dokter tim Persija Muhammad Andeansah menjelaskan bahwa Gustavo harus menjalani tindakan medis agar cedera yang dialaminya bisa pulih sempurna.

"Gustavo akan menjalani operasi pada pekan ini. Setelah itu, kami akan bekerja keras agar pemulihan berjalan dengan cepat dan aman."

“Jika semua berjalan sesuai dengan yang sudah kami rencanakan, dia akan kembali dalam 2 hingga 3 bulan," ujar alumni Universitas Indonesia itu.

Bomber Andalan Persija

Gustavo Almeida akan menjalani perawatan lanjutan setelah sebelumnya sempat absen di awal musim dan melewatkan lima pertandingan bersama Macan Kemayoran.

Sejauh ini, pemain asal Brasil itu telah mencatat satu gol dan satu asis dari empat laga yang dijalaninya bersama Persija.

Mantan penggawa Negeri Sembilan di Liga Malaysia itu sangat dinantikan kehadirannya oleh pendukung Persija