Gustavo Almeida Merapat, Java United Berpotensi Punya Duet Striker Berbahaya

jpnn.com, JAKARTA - Java United memperkuat komposisi pemain menatap Super League 2026/27 dengan merekrut Gustavo Almeida dari Persija Jakarta.

Striker kelahiran 25 Juli 1996 itu melanjutkan karier di tim berjuluk Laskar Kepodang Emas setelah dilepas manajemen Macan Kemayoran.

Gustavo sendiri mengaku senang bisa bergabung dengan Java United.

Pria asal Sao Paulo itu berharap bisa membantu tim asuhan Fabio Lefundes tersebut untuk bersaing di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

“Senang bisa bergabung ke dalam tim ini. Saya ingin memberikan kemampuan terbaik, mencetak gol sebanyak mungkin, dan mempersembahkan kemenangan untuk Java United,” ujar Gustavo.

Gustavo Almeida tercatat striker moncer seusai saat berseragam Persija Jakarta dengan buat 33 gol dan dua assist dalam 60 kali penampilan.

Raihan tersebut tampaknya masih belum membuat pelatih Persija yakni Shin Tae-yong kepincut.

Wajar juru taktik kelahiran Korea itu malah meminta manajemen tim pemilik 11 gelar untuk merekrut Alexander Jeremejeff.