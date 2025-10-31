Gustavo Almeida Sedih Karena Harus Absen Panjang Membela Persija Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Stiker asal Brasil, Gustavo Almeida, dipastikan tidak akan memperkuat Persija Jakarta menghadapi PSBS Biak pada pertandingan lanjutan Super League 2025/2026.

Penyerang andalan Persija Jakarta itu harus naik meja operasi untuk pemulihan cedera yang dialami. Mantan penggawa Arema FC tersebut mengaku sedih, mengingat baru menjalani empat laga bersama tim Macan Kemayoran.

“Saya selalu memberikan yang terbaik. Dalam beberapa pertandingan terakhir, saya berusaha bermain sebaik mungkin, meski dengan banyak rasa sakit,"

“Sekarang, bersama-sama kami telah memutuskan bahwa saya perlu istirahat beberapa pertandingan,” ujar pria asal Sao Paulo, Brasil, itu.

Gustavo Almeida sejauh ini telah mencetak satu gol dan mengemas satu assist dari empat laga yang dijalani.

Penyerang bertinggi badan 185 cm itu menjadi andalan di lini serang Persija Jakarta setelah musim lalu moncer dengan raihan 18 gol.

Mantan pemain Negeri Sembilan di Liga Malaysia tersebut diharapkan bisa pulih tepat waktu untuk bisa menambah daya gedor pemilik 11 gelar juara Liga Indonesia tersebut.

Gustavo diprediksi akan menepi dua hingga tiga bulan ke depan untuk pemulihan cedera.