Gustavo Almeida Selamatkan Java United dari Kekalahan, Fabio Lefundes Tetap Kecewa

jpnn.com, JAKARTA - Java United harus puas berbagi angka saat menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League 2026/27.

Berlaga di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (20/10) tim berjuluk Laskar Kepodang Emas itu hanya mampu imbang dengan skor 1-1.

Pada laga ini jala gawang Java United kebobolan terlebih dahulu melalui Kenji Nishioka pada menit ke-64.

Gol penyeimbang Java United baru tercipta di menit ke-68 lewat sundulan Gustavo Almeida (68).

Pelatih Java United Fabio Lefundes mengaku kurang puas anak asuhannya hanya mampu membawa pulang satu angka.

Dari segi peluang Java United tercatat melancarkan empat tembakan ke gawang dari 13 kali percobaan.

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Raihan tersebut membuat manajer asal Brasil itu agak kecewa mengingat tim asuhannya hanya mampu bermain imbang.

“Kami sudah mengetahui bahwa lawan akan bermain dengan pertahanan rapat untuk meraih hasil. Permainan seperti itu akan semakin menyulitkan saat mendekati akhir laga,” ujar mantan pelatih Borneo FC itu.