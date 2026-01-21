Gustavo Franca Siap Jadi Motor Arema FC

jpnn.com - Gustavo Franca tiba di Kota Malang dengan janji besar untuk Arema FC.

Pemain asal Brasil itu menegaskan komitmennya untuk memberikan performa maksimal bagi Singo Edan.

Lebih dari sekadar mencetak gol, eks gelandang Persija Jakarta itu menekankan pentingnya kreativitas di lapangan.

"Tujuan dan niat saya datang ke sini ialah untuk membantu Arema mencapai tujuan klub karena tim ini harus berjuang di puncak klasemen kompetisi," ucap Franca.

Adaptasi juga menjadi perhatian Gustavo.

Pemain berusia 27 tahun ini menilai tinggal di Malang memberikan kenyamanan lebih dibandingkan Jakarta, sehingga proses menyesuaikan diri dengan lingkungan baru berjalan lebih cepat.

Dia mengaku sudah mengenal beberapa pemain Arema FC dari pertemuan sebelumnya, baik saat bermain di Persija maupun dari pengalaman internasional di Brasil.

"Bersama Gabriel (Silva) saya pernah bermain melawannya di Brasil. Jadi, kami akan terus kompak," tegasnya.