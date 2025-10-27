menu
Gusur Pedagang Barito, Pramono: Kami Sangat Humanis, Manusiawi Sekali
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di lahan RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, pada Senin (27/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan seluruh pedagang Pasar Burung Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sudah dipindah ke kios baru di Lenteng Agung pada Senin (27/10) hari ini.

Menurut Pramono, pihaknya melakukan pembersihan kepada pedagang yang masih tersisa di Pasar Barito.

Pembersihan dilakukan setelah adanya surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3 beberapa waktu lalu.

“Pelaksanaan pembersihan karena sudah diberikan SP 1, SP 2, SP 3,” ucap Pramono di RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, pada Senin (27/10).

Pramono menuturkan, untuk para pedagang yang barangnya masih tersisa di lapak lama, akan diamankan oleh petugas dan bisa diambil kapan saja.

“Alhamdulillah pelaksanaan di lapangan dari jam 5 pagi tadi sampai sekarang berjalan dengan baik,” kata dia.

Eks Sekretaris Kabinet itu mengeklaim pembersihan para pedagang dilakukan dengan manusiawi atau humanis.

”Kami sangat humanis, manusiawi sekali dan sekarang ini 125 kios yang di Lenteng Agung sudah semuanya selesai, semuanya bisa dipakai termasuk air,” tuturnya.

