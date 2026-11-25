jpnn.com, JAKARTA - Guy Laroche memperkuat kehadirannya di pasar Indonesia, melalui peluncuran koleksi jam tangan Fall/Winter 2026 (FW26).

Menghadirkan tiga seri, yakni Amber, Audrey, dan Diane, koleksi terbaru rumah mode asal Paris tersebut menyasar wanita modern yang menjadikan jam tangan sebagai bagian dari gaya dan ekspresi diri.

Didirikan pada 1957, Guy Laroche dikenal memiliki warisan desain haute couture Paris dengan karakter elegan, modern, dan perhatian terhadap detail.

Identitas tersebut diterjemahkan ke dalam koleksi jam tangan wanita yang menggabungkan unsur feminin, sophisticated, dan timeless untuk melengkapi berbagai penampilan.

Direktur Startime, Sugianto, mengatakan pasar jam tangan Indonesia memiliki peluang untuk berkembang, terutama pada segmen premium dan luxury.

Menurut dia, konsumen kini tidak hanya mempertimbangkan fungsi jam tangan, tetapi juga desain, identitas merek, serta kesesuaiannya dengan gaya hidup.

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"Kami melihat Indonesia sebagai pasar yang memiliki peluang untuk terus dikembangkan, khususnya untuk kategori women's watch yang memiliki hubungan erat dengan fashion dan personal style," kata Sugianto, dalam keterangannya, Rabu (25/11).

Dia menilai Guy Laroche memiliki diferensiasi melalui warisan fashion Paris dan karakter desain elegan.