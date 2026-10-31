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Guyon Waton Hingga Tipe-X Batalkan Penampilan di RANS Carnival

Guyon Waton Hingga Tipe-X Batalkan Penampilan di RANS Carnival
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Pengumuman Tipe-X di Instagram. Foto: Instagram/tipexofficial

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah penampil memutuskan mundur dari acara RANS Carnival yang rencana digelar di kawasan Stadion Maguwoharjo, DIY pada Sabtu (31/10) dan Minggu (1/11).

Beberapa musisi yang mengumumkan keputusan batal tampil di antaranya yakni Guyon Waton hingga Tipe-X.

"Kami melihat adanya pembicaraan yang cukup luas di media sosial mengenai kehadiran Guyon Waton di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada 31 Oktober 2026 yang bertepatan dengan momentum tertentu. Atas nama Management Guyon Waton, kami memohon maaf untuk tidak bisa melanjutkan acara tersebut," ungkap pihak Guyon Waton melalui akun resmi di Instagram.

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"Keputusan ini sama sekali bukan bentuk menyudutkan pihak mana pun, melainkan semata-mata sebagai upaya menjaga keamanan, kenyamanan, dan hubungan baik dengan seluruh pihak. Pertimbangan utama kami bukan terkait dengan materi acara, melainkan lebih kepada aspek kondusivitas, keamanan, kenyamanan masyarakat, serta potensi munculnya persepsi dan kesalahpahaman di tengah situasi publik yang sedang cukup sensitif," sambungnya.

Guyon Waton Hingga Tipe-X Batalkan Penampilan di RANS Carnival

Hal senada disampaikan oleh Tipe-X. Band ska legendaris tersebut menegaskan untuk mundur dari RANS Carnival.

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"Kami mundur dari acara ini. Sampai jumpa di lain pesta. Salam X," tegas Tipe-X.

Keputusan musisi mundur dari RANS Carnival diduga terkait kecaman terhadap Raffi Ahmad dan RANS Entertainment di media sosial.

Sebab, Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni turut hadir dalam acara deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI, Jakarta yang kontroversial. Sebab, deklarasi tersebut diduga rekayasa karena melibatkan oknum yang mengaku-ngaku sebagai mahasiswa.

Sejumlah penampil memutuskan mundur dari acara RANS Carnival yang rencana digelar di kawasan Stadion Maguwoharjo, DIY pada Sabtu (31/10) dan Minggu (1/11).

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