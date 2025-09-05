menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » GWM Berkomitmen Akan Terus Menambah Jaringan Diler di Indonesia

GWM Berkomitmen Akan Terus Menambah Jaringan Diler di Indonesia

GWM Berkomitmen Akan Terus Menambah Jaringan Diler di Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi diler GWM di Cibubur, Jakarta Timur. Foto: GWM

jpnn.com, JAKARTA - GWM berkomitmen menambah jaringan diler mereka di berbagai kota di Indonesia seiring kinerja penjualan yang membaik.

Mobil listrik terbaru mereka, GWM Ora mendapatkan sambutan positif dari konsumen domestik.

GWM saat ini mengoperasikan 13 jaringan diler yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Pekanbaru, dan Batam.

Baca Juga:

Dalam beberapa bulan ke depan, jaringan diler akan diperluas ke kota-kota besar lain, termasuk Palembang, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, dan Makassar.

Rencana itu sejalan dengan penerimaan masyarakat terhadap merek asal Tiongkok tersebut.

GWM mencatat pengiriman mobil dari pabrik ke diler (wholesale) pada Agustus mencapai 241 unit, naik lebih dari empat kali lipat dibandingkan periode sama tahun lalu.

Baca Juga:

Angka itu juga menjadi penjualan tertinggi GWM selama kehadirannya di Indonesia.

Secara kumulatif, penjualan wholesale sepanjang Januari-Agustus tahun ini mencapai 792 unit.

GWM berkomitmen menambah jaringan diler mereka di berbagai kota di Indonesia seiring kinerja penjualan yang membaik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI