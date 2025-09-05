GWM Berkomitmen Akan Terus Menambah Jaringan Diler di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - GWM berkomitmen menambah jaringan diler mereka di berbagai kota di Indonesia seiring kinerja penjualan yang membaik.
Mobil listrik terbaru mereka, GWM Ora mendapatkan sambutan positif dari konsumen domestik.
GWM saat ini mengoperasikan 13 jaringan diler yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Pekanbaru, dan Batam.
Dalam beberapa bulan ke depan, jaringan diler akan diperluas ke kota-kota besar lain, termasuk Palembang, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, dan Makassar.
Rencana itu sejalan dengan penerimaan masyarakat terhadap merek asal Tiongkok tersebut.
GWM mencatat pengiriman mobil dari pabrik ke diler (wholesale) pada Agustus mencapai 241 unit, naik lebih dari empat kali lipat dibandingkan periode sama tahun lalu.
Angka itu juga menjadi penjualan tertinggi GWM selama kehadirannya di Indonesia.
Secara kumulatif, penjualan wholesale sepanjang Januari-Agustus tahun ini mencapai 792 unit.
