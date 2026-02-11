GWM Lanjut Ekspansi, Buka Dealer ke-17 di Kelapa Gading

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Inchcape GWM Indonesia kembali memperluas jaringan penjualannya dengan meresmikan dealer GWM Kelapa Gading di Boulevard Raya, Jakarta Utara pada Rabu (11/2).

Dealer ini menjadi dealer ke-17 GWM di Indonesia, sekaligus outlet ketiga yang dioperasikan oleh Trans Indo Persada, setelah GWM Cibubur, dan GWM Puri.

Peresmian GWM Kelapa Gading itu memperkuat komitmen pabrikan mobil asal Tiongkok itu dalam menghadirkan layanan penjualan dan purnajual kendaraan premium yang lebih dekat dengan konsumen, sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperluas jaringan di kawasan potensial Jabodetabek.

"Peresmian GWM Kelapa Gading menegaskan komitmen kami untuk memperluas jaringan penjualan dan layanan di Indonesia," ungkap CEO Inchcape GWM Indonesia, Bagus Susanto.

Dealer GWM Kelapa Gading hadir dengan konsep 3S (Sales, Service, Spare Parts) yang memiliki fasilitas modern berstandar global.

Dealer ini berdiri di atas lahan operasional seluas 1.067 m², dan dilengkapi dengan showroom seluas 149 m², mampu menampilkan hingga 4 display car dari lini Tank, Haval, dan ORA, workshop seluas 156 meter persegi, dengan perlengkapan servis modern dan area kerja efisien, Customer Lounge, dan Customer Service Area serta Coffee Bar.

Dengan fasilitas ini, dealer GWM Kelapa Gading siap memberikan layanan terintegrasi dengan standar tinggi untuk pelanggan di Jakarta Utara dan sekitarnya.

Menurut Bagus dealer tersebut bersamaan dengan kehadiran SUV terbaru, Premium SUV GWM Tank 500 Diesel di ajang IIMS 2026.