GWM Ora 5 Dibanderol Rp 250 Jutaan, SUV Listrik dengan Fitur AI dan Lidar
jpnn.com - Great Wall Motor (GWM), mengumumkan pra-penjualan Ora 5, SUV kompak bertenaga listrik itu ditawarkan dengan harga kompetitif — mulai dari 109.800 yuan atau Rp 257 juta.
Meski ramah kantong, GWM Ora 5 datang dengan rasa mobil mewah, lengkap dengan fitur-fitur futuristik.
Retro di Luar, Futuristik di Dalam
Dari luar, Ora 5 tampil memikat dengan gaya retro khas lini Ora — mengingatkan pada kombinasi klasik dan modern yang manis.
Dimensinya, panjang 4.471 mm, lebar 1.833 mm, dan tinggi 1.641 mm, menjadikannya SUV kompak yang pas untuk penggunaan urban maupun perjalanan jauh.
Masuk ke dalam, suasananya berubah total: kabinnya minimalis dan digital penuh.
Dua layar besar mendominasi: panel instrumen 10,25 inci dan layar tengah mengambang 15,6 inci resolusi 2,5K.
Semua dikendalikan oleh sistem operasi Coffee OS generasi ketiga yang terintegrasi dengan AI DeepSeek.
Great Wall Motor (GWM), mengumumkan pra-penjualan Ora 5, SUV kompak bertenaga listrik itu ditawarkan dengan harga kompetitif — mulai dari Rp 257 juta
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menjajal Chery J6T di Jalur Offroad Ringan Megamendung
- VW ID UNYX 08: SUV Listrik Canggih Tembus 700 Km
- Jaecoo J5 EV Mulai Dikirim ke Garasi Konsumen
- Chery J6T Resmi Mengaspal, Evolusi SUV Listrik Dimulai
- Tantang Geely EX 5, Jaecoo J5 EV Bakal Meluncur Besok
- Hyundai Resmi Jual SUV Listrik EO, Harganya Terjangkau