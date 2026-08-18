GWM Siapkan SUV Listrik Baru, Dimensi Lebih Panjang dari Geely EX5
jpnn.com, TIONGKOK - Pabrikan mobil asal China, Great Wall Motor (GWM) diam-diam tengah mempersiapkan mobil listrik baru Ora 5 Touring.
Kehadiran mobil yang bermain di kelas SUV listrik itu terkuak melalui dokumen Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) China.
Dari dokumen tersebut, Ora 5 Touring memiliki desain yang menyerupai wagon. Ukuran bodinya lebih penjang dibanding versi standar.
Dilansir dari laporan Drive pada Minggu (16/8) waktu setempat, Ora 5 Touring diposisikan di segmen SUV listrik kelas menengah.
Selain itu, desain belakang mobil itu juga berbeda di banding Ora 5 standar.
Versi Touring dibuat lebih panjang dengan pilar D yang besar serta lampu belakang baru yang terhubung melalui bilah lampu memanjang.
Ora 5 Touring memiliki panjang 4.758 mm dan tinggi 1.630 mm. Ukurannya 287 mm lebih panjang, tetapi 11 mm lebih rendah dibandingkan versi standar.
Sebagai perbandingan, Ora 5 Touring 143 mm lebih panjang dan 40 mm lebih rendah dibandingkan Geely EX5.
Pabrikan mobil asal China, Great Wall Motor (GWM) diam-diam tengah mempersiapkan SUV listrik baru. Dimensinya lebih panjang dari Geely EX5.
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