menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » GWM Tank 500 PHEV 2026 Hadir dengan Sejumlah Pembaruan, Apa Saja?

GWM Tank 500 PHEV 2026 Hadir dengan Sejumlah Pembaruan, Apa Saja?

GWM Tank 500 PHEV 2026 Hadir dengan Sejumlah Pembaruan, Apa Saja?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tampilan mobil GWM Tank 500 Hi4-T Plug-in Hybrid. (GWM)

jpnn.com, TIONGKOK - Great Wall Motor (GWM) melakukan penyegaran pada model Tank 500 versi 2026.

Mobil pesaing Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner itu akan menggunakan sistem teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dan penggerak empat roda atau 4WD mekanis.

Drive, pada Kamis (4/9) melaporkan, GWM Tank 500 ditawarkan dalam dua varian PHEV, yakni Hi4-T dan Hi4Z.

Baca Juga:

Selain itu, mobil tersebut akan diposisikan di atas Tank 500 hybrid non plug-in yang sudah ada.

GWM Tank 500 Hi4-T Plug-in Hybrid 2026 menggunakan mesin bensin empat silinder 2.0 liter turbocharged yang dipadukan motor listrik 37,1 kWh. Tenaga totalnya mencapai 414 PS dan torsi 750Nm.

Dengan mesin itu, mobil tersebut bisa melaju dari 0-100km/jam hanya membutuhkan waktu 6,9 detik.

Baca Juga:

Sementara itu, Tank 500 Hi4-Z hadir dengan motor listrik ganda dan baterai 59,05 kWh.

Hasilnya, tenaga melonjak hingga 863 PS dan torsi 1.195 Nm.

Great Wall Motor (GWM) melakukan penyegaran pada model Tank 500 versi 2026. Apa saja yang berubah?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI