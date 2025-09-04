GWM Tank 500 PHEV 2026 Hadir dengan Sejumlah Pembaruan, Apa Saja?

jpnn.com, TIONGKOK - Great Wall Motor (GWM) melakukan penyegaran pada model Tank 500 versi 2026.

Mobil pesaing Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner itu akan menggunakan sistem teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dan penggerak empat roda atau 4WD mekanis.

Drive, pada Kamis (4/9) melaporkan, GWM Tank 500 ditawarkan dalam dua varian PHEV, yakni Hi4-T dan Hi4Z.

Selain itu, mobil tersebut akan diposisikan di atas Tank 500 hybrid non plug-in yang sudah ada.

GWM Tank 500 Hi4-T Plug-in Hybrid 2026 menggunakan mesin bensin empat silinder 2.0 liter turbocharged yang dipadukan motor listrik 37,1 kWh. Tenaga totalnya mencapai 414 PS dan torsi 750Nm.

Dengan mesin itu, mobil tersebut bisa melaju dari 0-100km/jam hanya membutuhkan waktu 6,9 detik.

Sementara itu, Tank 500 Hi4-Z hadir dengan motor listrik ganda dan baterai 59,05 kWh.

Hasilnya, tenaga melonjak hingga 863 PS dan torsi 1.195 Nm.