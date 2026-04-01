GWM Tank 700 Hi4, SUV Hybrid Bertenaga Buas Resmi Dijual, Sebegini Harganya

Great Wall Motor (GWM) resmi memperkenalkan Tank 700 Hi4-T dan Tank 700 Hi4-Z kepada publik.

jpnn.com - Great Wall Motor (GWM) resmi memperkenalkan Tank 700 Hi4-T dan Tank 700 Hi4-Z kepada publik.

Seusai diperkenalkan, GWM langsung membuka pra-penjualan untuk model tersebut pada 30 Maret 2026.

Tank 700 Hi4-Z dijual mulai dari 438.000–478.000 yuan atau sekitar Rp 1 miliar hingga Rp 1,1 miliar.

Sementara varian Hi4-T dibanderol 518.000 yuan atau sekitar Rp1,2 miliar.

Carnewschina pada Selasa waktu setempat, melaporkan, SUV asal Tiongkok itu mengusung desain “Qilin”, dengan pembaruan detail eksterior termasuk kap mesin dengan ventilasi serta fascia depan yang diperbarui.

Lampu depan laser disebut memiliki jangkauan pencahayaan hingga 260 meter.

Unit lidar yang dipasang di atap terintegrasi dengan struktur bodi kendaraan.

SUV itu memiliki dimensi dengan panjang 5.105 mm, lebar 2.061 mm, dan tinggi 1.985 mm. Jarak sumbu roda mencapai 3.000 mm.

