H-1 Lebaran, Gangguan Kamtibmas Turun 38%, Warga Dilarang Konvoi Saat Malam Takbiran
jpnn.com, JAKARTA - Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menyatakan hingga hari ketujuh operasi, angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Jakarta tercatat menurun drastis.
Dia menjelaskan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi (anev), situasi Jakarta saat ini dalam keadaan aman terkendali.
"Hasil evaluasi gangguan Kamtibmas dibanding dengan tahun lalu, ada penurunan sebanyak 38 persen. Mudah-mudahan ini bisa kami terus pertahankan," kata Kombes Pol Komarudin di Jakarta, Jumat (20/3).
Menurutnya, pencapaian itu tidak lepas dari kerja keras personel serta dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga ketertiban selama Ramadan.
Memasuki tahapan pengamanan malam takbiran, Kombes Komarudin mengeluarkan imbauan tegas kepada warga ibu kota.
Pihaknya meminta masyarakat untuk tidak merayakan malam kemenangan dengan melakukan konvoi di jalan raya.
"Kami mengimbau kepada masyarakat ibu kota kiranya untuk pelaksanaan malam takbir tidak melaksanakan konvoi. Bisa memakmurkan masjid-masjid di lingkungan sendiri. Jadi, kami berharap tidak ada pelaksanaan kegiatan konvoi," lanjutnya.
Selain larangan konvoi, pihak kepolisian juga menginformasikan adanya agenda Car Free Night yang akan digelar di ruas jalan utama Jakarta, yakni Jalan Sudirman hingga Jalan Thamrin.
