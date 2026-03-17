H-10 Lebaran, 311.517 orang & 72.629 unit Kendaraan Tinggalkan Jawa Menuju Sumatera

jpnn.com, MERAK - Menjelang periode Angkutan Lebaran 2026, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat adanya peningkatan aktivitas penyeberangan dari Jawa menuju Sumatera.

Meski volume trafik kian bertambah, arus layanan penyeberangan terpantau tetap berjalan dengan tertib dan lancar.

Kementerian Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa kondisi pelabuhan di Wilayah Jawa - Sumatera saat ini berjalan ramai lancar.

Seluruh truk di Pelabuhan BBJ Bojonegara maupun pemudik dengan motor dan mobil di Pelabuhan Merak dan Ciwandan tidak mengalami penumpukan di luar pelabuhan.

Berdasarkan data Posko Merak, total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada Senin (16/3) atau H-5 pukul 12.00 WIB mencapai 41.702 orang atau turun 11,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 47.193 orang.

Kendaraan roda dua tercatat 4.241 unit (naik 11,6%) dan roda empat 5.539 unit (turun 23,1%), sementara truk 743 unit (turun 23,4%) dan bus 274 unit (naik 12,3%).

Secara keseluruhan, total kendaraan yang menyeberang mencapai 10.797 unit atau meningkat 11,6% dibandingkan tahun lalu sebanyak 12.220 unit.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menyampaikan bahwa peningkatan trafik pemudik menjelang Lebaran merupakan tren yang selalu terjadi setiap tahunnya.