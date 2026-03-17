H-4 Lebaran, 1,1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta, Masih 32 Persen

Dirut Jasa Marga, Rivan A Purwantono (kiri) seusai memantau situasi mudik terkini bersama Menhub Dudy Purwagandhi dan Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho di Command Center Korlantas Polri KM 29, Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/3). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, BEKASI - Dirut Jasa Marga, Rivan A Purwantono menyatakan mudik Lebaran H-4 mulai menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan.

Hal ini disampaikan Rivan seusai memantau situasi mudik terkini bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho di Command Center Korlantas Polri KM 29, Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/3).

Dia mengungkapkan data terbaru mencatat sebanyak 1,1 juta kendaraan telah meninggalkan wilayah Jakarta menuju berbagai daerah di Pulau Jawa.

Pihaknya memprediksi akan terus merangkak naik seiring dengan makin dekatnya hari raya Idulfitri.

"Arus kendaraan keluar dari Jakarta mencapai 1,1 juta. Ini artinya sudah memasuki angka 32 persen dari total proyeksi kami," ungkap Rivan saat memberikan keterangan bersama Menhub dan Kakorlantas di Tol Cikampek.

Lonjakan tersebut pun sudah mulai terasa perbedaannya dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Tidak berhenti di situ, pihak Jasa Marga memprediksi volume kendaraan akan kembali meledak pada Rabu (18/3).

Proyeksi menunjukkan angka kendaraan yang meninggalkan Jakarta bisa menyentuh 1,2 juta kendaraan atau sekitar 34 persen dari total pemudik yang diperkirakan tahun ini.

