H-4 Lebaran, Arus Lalu Lintas Tol Cipali Kian Meningkat

jpnn.com - SUBANG - Arus lalu lintas di ruas Tol Cikopo-Palimanan dari arah Cikopo menuju Cirebon, Jawa Barat, mengalami peningkatan pada Selasa (17/3) atau H-4 Lebaran 2026.

Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo dalam keterangannya di Subang, Jawa Barat, Selasa, menyampaikan bahwa terhitung Selasa pukul 00.00 WIB hingga 09.00 WIB arus lalu lintas cukup padat.

Astra Tol Cipali mencatat sekitar 22 ribu kendaraan melintasi ruas Tol Cipali Cikopo menuju Cirebon dalam kurun waktu tersebut. Volume lalu lintas itu meningkat 22,2 persen dibandingkan waktu yang sama pada hari sebelumnya.

Untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya, terdapat sekitar 8 ribu kendaraan melintasi ruas Tol Cipali dari arah Cikopo menuju Jakarta. Jumlah kendaraan yang melintas itu meningkat 2,2 persen dibandingkan pada waktu yang sama pada hari sebelumnya.

Ardam menyebutkan secara keseluruhan, volume lalu lintas di ruas Tol Cipali terpantau meningkat 9,2 persen dibandingkan volume pada jam yang sama kemarin.

Dari sisi layanan pengguna jalan, kondisi rest area di sepanjang ruas Tol Cipali terpantau ramai pengunjung namun kapasitas parkir masih tersedia.

Pihak Astra Tol Cipali mengimbau pengguna jalan untuk membatasi waktu istirahat maksimal 30 menit, sehingga fasilitas rest area dapat digunakan secara bergantian oleh pengguna jalan lainnya.

Selain itu, pengguna jalan juga dapat memanfaatkan fasilitas di luar tol dengan keluar melalui gerbang terdekat untuk beristirahat dan masuk kembali tanpa dikenai biaya tambahan.