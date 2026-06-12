HA IPB Serahkan Cetak Biru Pesisir Jakarta ke Gubernur Pramono Anung

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Alumni atau HA IPB University melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum bertukar gagasan mengenai pembangunan kawasan pesisir Jakarta. Pembahasan difokuskan pada rencana proyek Giant Sea Wall atau GSW sebagai salah satu strategi menghadapi ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, serta perubahan iklim.

Dalam audiensi itu, HA IPB University menyerahkan dokumen kajian berjudul Cetak Biru-Hijau Pesisir Utara Jakarta. Dokumen tersebut diberikan sebagai masukan strategis bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengevaluasi dan mengembangkan konsep pembangunan GSW. Kajian itu menempatkan pembangunan pesisir Jakarta tidak hanya sebagai proyek infrastruktur perlindungan pantai, tetapi juga sebagai agenda besar pengelolaan wilayah pesisir yang mengintegrasikan aspek lingkungan, tata ruang, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan.

Sekretaris Jenderal HA IPB University, Anggawira, mengatakan bahwa persoalan pesisir Jakarta membutuhkan pendekatan lintas sektor. Menurutnya, tantangan Jakarta Utara tidak hanya berkaitan dengan ancaman air laut, tetapi juga menyangkut kualitas lingkungan, keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir, hingga masa depan kawasan metropolitan Jakarta.

“Pesisir Jakarta merupakan kawasan strategis nasional yang memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis. Karena itu, setiap pembangunan besar seperti Giant Sea Wall perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis konstruksi,” ujar Anggawira dalam audiensi tersebut.

Ia menjelaskan, konsep Cetak Biru-Hijau Pesisir Utara Jakarta yang disampaikan HA IPB merupakan upaya memberikan perspektif akademik dan kebijakan. Tujuannya agar pembangunan kawasan pesisir dapat berjalan seimbang antara perlindungan kota dan keberlanjutan lingkungan.

Menurut HA IPB, pembangunan GSW harus mempertimbangkan berbagai faktor. Mulai dari dinamika perubahan iklim global, kenaikan muka air laut, kondisi ekosistem pesisir, sistem drainase kota, hingga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan pantai utara Jakarta.

“Pembangunan pesisir modern tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan betonisasi atau infrastruktur keras. Dunia saat ini bergerak menuju konsep perlindungan pesisir terpadu yang menggabungkan infrastruktur, teknologi, dan pemulihan ekosistem,” kata Anggawira.

Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah pengurus dan jajaran bidang strategis HA IPB University. Mereka antara lain Muhammad Karim selaku Dewan Pakar HA IPB University, Yayat Dinar sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis dan Isu Nasional, Arsyad KR selaku Sekretaris Bidang Kajian Strategis dan Isu Nasional. Turut hadir pula Jusupta Tarigan sebagai Sekretaris Bidang Agraria dan Tata Ruang, Indra M. Sanjoyo sebagai Ketua Departemen Penataan dan Perencanaan Aset serta Akses Reforma Agraria, serta Shane Hasibuan yang menangani konektivitas jaringan dan pendampingan konflik agraria.