Haaland Merendah, Sebut Mimpi Norwegia Juara Piala Dunia 2026 Terlalu Tinggi
jpnn.com - ERLING Haaland memilih meredam ekspektasi tinggi Norwegia di Piala Dunia 2026.
Striker Manchester City itu menegaskan membayangkan negaranya menjadi juara dunia bukanlah target yang realistis.
Baginya, keberhasilan Norwegia menembus 32 Besar saja sudah merupakan pencapaian luar biasa.
Pernyataan tersebut muncul setelah Norwegia mengalahkan Senegal 3-2 pada laga Grup I, Selasa (23/6).
Haaland kembali menjadi bintang dengan mencetak dua gol, sementara satu gol lainnya disumbangkan Marcus Holmgren Pedersen.
Kemenangan itu memastikan langkah Norwegia ke fase gugur dan sekaligus mengakhiri penantian panjang tampil kompetitif di Piala Dunia.
Tim berjuluk Drillos tersebut kini mengoleksi enam poin, setara dengan Prancis di puncak klasemen grup.
Performa Haaland pun terus mencuri perhatian.
Striker Norwegia Eling Haaland mengaku mimpi menjadi juara Piala Dunia 2026 tidak realistis. Pencapaian lolos ke babak 32 besar sudah luar biasa.
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