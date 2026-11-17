jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menekankan pentingnya mengunci aspek pengamanan teknis alat sadap dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.

Habib Aboe menyampaikan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Senin (16/11/2026).

RDP itu digelar untuk menyerap masukan terkait penyusunan RUU Penyadapan.

Aboe dalam kesempatan itu menyoroti adanya celah penyalahgunaan akses serta penghapusan jejak digital pada server sistem yang sempat terungkap dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini.

Menurut dia, kelemahan teknis semacam itu tidak boleh lagi terulang dan harus diantisipasi secara ketat melalui payung hukum setingkat UU.

"Mengingat adanya celah penyalahgunaan akses dan penghapusan jejak digital pada server sistem penyadapan yang terungkap dalam kasus penyadapan ilegal baru-baru ini, aspek teknis perlu dikunci dalam undang-undang," katanya.

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Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini ini secara khusus meminta pandangan Baintelkam Polri mengenai perumusan protokol keamanan (protocol security) pada sistem penyadapan yang digunakan aparat.

Dia mempertanyakan mekanisme pencegahan agar tidak ada pihak yang bisa memasukkan target penyadapan secara sembarangan tanpa prosedur sah.