Habib Aboe Bakar: 81 Tahun Indonesia Merdeka, Sudah Saatnya Berdaulat dalam Sektor Strategis

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum krusial bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen nasional.

Legislator dari Daerah Pemilihan I Kalimantan Selatan itu pun mengapresiasi tinggi tema HUT ke-81 RI tahun ini, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Dia menilai tersebut mengonfirmasi pekerjaan rumah besar bangsa yang belum sepenuhnya tuntas.

"Tema ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati harus tecermin pada kemandirian bangsa dan kesejahteraan yang dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak boleh terjebak dalam seremonial belaka," kata Habib Aboe, Minggu (16/8).

Habib Aboe menggarisbawahi bahwa arti kemerdekaan di era modern telah bergeser dan cakupannya jauh lebih luas.

Menurut dia, Indonesia tidak bisa lagi sekadar berpuas diri dengan pengakuan wilayah secara hukum internasional jika kebutuhan dasarnya masih bergantung pada pihak luar.

"Kedaulatan bukan sekadar pengakuan teritorial, melainkan kemandirian penuh di sektor pangan, energi, dan teknologi," ungkap anggota Komisi III DPR RI itu.

Pada sektor pangan, Habib Aboe menyoroti mengenai konsep ketahanan yang selama ini dijalankan.