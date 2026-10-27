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Habib Aboe Dorong Diplomasi Parlemen Demi Bawa Potensi Toba ke Level Dunia

Habib Aboe Dorong Diplomasi Parlemen Demi Bawa Potensi Toba ke Level Dunia
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Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Senin (26/10). Foto: Dokpri for JPNN.

jpnn.com - TOBA – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan bahwa potensi pariwisata, kekayaan alam, dan posisi strategis Kabupaten Toba, Sumatera Utara, sebagai destinasi wisata internasional perlu didukung dengan kerja sama lintas negara. 

Oleh karena itu, Habib Aboe mendorong pemanfaatan diplomasi parlemen untuk memperkenalkan potensi Toba ke pasar global. 

Habib Aboe menyampaikan itu dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Toba, Senin (26/10), bersama jajaran BKSAP DPR RI.

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Dia mengatakan bahwa kedatangan BKSAP DPR RI ini membawa misi besar, yaitu menjembatani potensi lokal Toba menuju panggung diplomasi internasional. 

"Kami ingin potensi yang dimiliki daerah ini tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga makin diperhitungkan di dunia internasional,” ujar Habib Aboe dalam layanan pesan kepada JPNN. 

Dia menilai Toba memiliki modal besar untuk menjadi salah satu wajah Indonesia di mata dunia. 

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Status sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan UNESCO Global Geopark menjadi kekuatan yang perlu terus dikembangkan melalui strategi promosi dan kerja sama internasional.

“Toba bukan lagi sekadar halaman belakang Sumatera Utara. Toba adalah wajah Indonesia di mata dunia, karena itu harus memiliki keberanian dan strategi untuk membawa Toba makin dikenal oleh masyarakat internasional,” paparnya.

Habib Aboe mendorong pemanfaatan diplomasi parlemen untuk memperkenalkan potensi Toba ke pasar global.

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