Habib Aboe Dorong Diplomasi Parlemen Mampu Buka Pasar Global untuk Produk Unggulan Tasikmalaya

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong diplomasi parlemen mampu membuka akses pasar global dan meningkat kesejahteraan para pelaku usaha lokal. Menurut dia, diplomasi parlemen tidak sekadar menjadi sarana memperkenalkan potensi daerah ke dunia internasional. Habib Aboe menyampaikan itu saat kunjungan kerja BKSAP DPR RI dalam rangka Diseminasi Diplomasi Parlemen di Pemerintah Kota Tasikmalaya pada 6 November 2026.

Dia mengatakan bahwa kehadiran pimpinan BKSAP DPR RI dan jajaran ke Tasikmalaya harus dimanfaatkan sebagai peluang strategis untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar internasional. Terlebih lagi, kata dia, Kota Tasikmalaya memiliki potensi ekonomi yang besar melalui berbagai produk unggulan daerah, seperti bordir, kelom geulis, payung geulis, batik, kerajinan mendong, anyaman bambu, hingga produk kuliner.

“Tasikmalaya memiliki modal ekonomi yang cukup kuat. Kehadiran para pimpinan BKSAP dan jajarannya hari ini harus dipandang sebagai sebuah peluang bagaimana produk Tasikmalaya bisa dikenal dunia, dan bagaimana para pengusaha serta perajin Tasikmalaya benar-benar bisa hidup lebih sejahtera dari pasar global,” kata angotta DPR RI itu.

Dalam upaya diplomasi parlemen dapat memberikan manfaat konkret untuk perekonomian masyarakat, Habib Aboe membeberkan empat poin yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pertama, kesiapan UMKM menembus pasar ekspor. Menurut Habib Aboe, produk unggulan daerah tidak cukup hanya memiliki kualitas dan keunikan. Pelaku UMKM juga harus memiliki konsistensi produksi, standar mutu, desain, kemasan, sertifikasi, serta kemampuan memenuhi pesanan dalam jumlah tertentu.

Dia meminta Pemkot Tasikmalaya memetakan UMKM yang benar-benar siap ekspor, termasuk mengidentifikasi produk yang telah memiliki akses pasar internasional dan berbagai kendala yang masih dihadapi.

“Jika ini semua sudah siap, nanti bisa dikomunikasikan dengan pimpinan BKSAP, agar barang itu bisa dibawa saat ke forum-forum internasional,” ungkapnya.

Dia mengingatkan agar jangan sampai pelaku UMKM telah dipertemukan dengan calon pembeli dari luar negeri, tetapi tidak mampu memenuhi standar maupun kapasitas produksi ketika pesanan datang.