jpnn.com - BANJARMASIN - Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyemangati kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar mengambil peran strategis membentuk generasi masa depan. Legislator Fraksi PKS itu menekankan pentingnya peran ibu yang tidak hanya mendidik anak secara biologis, tetapi juga menanamkan nilai agama, moral, dan ideologi sejak dini.

Menurut dia, anak merupakan investasi paling berharga bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, orang tua wajib memberikan perhatian serius pada pendidikan karakter dan agama sebagai fondasi kepribadian anak.

“Anak adalah investasi masa depan. Maka, mendidik anak menjadi saleh dan berkarakter kuat merupakan langkah paling cerdas bagi orang tua. Jangan sampai kita hanya sibuk menyiapkan kebutuhan materi, tetapi lupa menyiapkan bekal agama dan akhlaknya,” ujar Habib Aboe dalam layanan pesan kepada jpnn, Minggu (15/11).

Habib Aboe secara khusus menyoroti peran ibu sebagai madrasah pertama (al-ummu madrasatul ula). Dari seorang ibu, anak pertama kali mengenal nilai kehidupan, bahasa, moralitas, keimanan, hingga kebiasaan sehari-hari sebelum mengenal dunia luar. “Kualitas pendidikan dan keteladanan ibu sangat menentukan karakter anak saat dewasa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Habib Aboe mengingatkan bahwa tugas ibu tidak berhenti pada membesarkan anak secara fisik. Lebih dari itu, ada tanggung jawab besar untuk menyamakan visi, nilai, dan cita-cita perjuangan.

“Di sinilah pentingnya mengubah anak biologis menjadi anak ideologis. Anak tidak hanya dilahirkan dan disekolahkan, tetapi juga harus ditanami prinsip hidup yang benar. Kita ingin mereka tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, paham agama, serta peduli terhadap masyarakat dan bangsanya,” paparnya.

Mantan sekjen PKS itu juga menyarankan agar proses penanaman nilai ini dilakukan secara konsisten sesuai usia anak. Saat memasuki usia remaja, anak perlu didorong untuk memperdalam pemahaman agama, mengikuti kajian Islam, dan berada di lingkungan pergaulan yang positif.

“Jangan menunggu dewasa. Sejak dini harus dibiasakan, lalu dorong mereka mengikuti kajian keislaman dan pergaulan positif saat remaja. Pendampingan orang tua tetap penting agar mereka punya pegangan kuat menghadapi tantangan zaman,” pesannya.