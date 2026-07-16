Habib Aboe Dorong Kota Depok Jadi Pusat Inovasi & Pengembangan AI Bertaraf Internasional

jpnn.com - DEPOK - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki agar kota itu menjadi pusat inovasi, riset, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, hingga pengembangan kecerdasan buatan bertaraf internasional.

Dia menjelaskan bahwa Depok memiliki modal yang sangat kuat untuk bersaing di tingkat internasional. Berdasarkan berbagai indikator pembangunan, kota ini memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekitar 84,04, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,50 persen, tingkat kemiskinan yang rendah, serta didominasi penduduk usia produktif.

"Dengan modal tersebut, Depok layak dipromosikan sebagai kota inovasi Indonesia di berbagai forum internasional," kata Habib Aboe saat kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Pemkot Depok.

Anggota DPR RI itu menilai kekuatan utama Kota Depok bukan terletak pada sumber daya alam, melainkan kualitas SDM-nya. Kehadiran lebih dari 30 perguruan tinggi, termasuk Universitas Indonesia, menjadi fondasi penting bagi pengembangan kota berbasis pengetahuan.

“Dengan kualitas SDM yang tinggi dan IPM mencapai 84,04, Depok memiliki modal menjadi knowledge city bertaraf internasional. Kami mendorong agar Depok tidak hanya dikenal sebagai kota tempat kampus berada, tetapi menjadi kota yang mengekspor inovasi, teknologi, dan talenta," paparnya.

Menurut Habib Aboe, diplomasi parlemen tidak lagi cukup hanya membangun hubungan antarnegara, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

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"Diplomasi parlemen saat ini harus menghasilkan manfaat nyata bagi daerah. Karena itu, Kota Depok perlu didorong menjadi etalase kolaborasi internasional berbasis inovasi, riset, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan transformasi digital," ujar Habib Aboe.

Sebagai bentuk dukungan, Habib Aboe menyampaikan bahwa BKSAP DPR RI siap membuka akses kerja sama internasional bagi Kota Depok.