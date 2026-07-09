Habib Aboe Dorong Surabaya Memperkuat Sister City dengan Guangzhou, Busan dan Kitakyushu

jpnn.com - SURABAYA - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong Pemerintah Kota Surabaya memperkuat capaian daerah melalui diplomasi luar negeri dan mengoptimalkan kerja sama internasional secara lebih konkret.

BKSAP DPR RI menyampaikan itu saat melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur.

Adapun kunker itu mengusung tema "Peran Diplomasi DPR RI untuk Pembangunan Kota Surabaya: Sinergi dan Kolaborasi".

Anggota BKSAP DPR RI, Habib Aboe Bakar Al Habsyi memberikan apresiasi tinggi atas berbagai prestasi yang telah diraih Kota Surabaya.

Termasuk penghargaan dari Mendagri sebagai Terbaik II Tingkat Kota dalam penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, serta Terbaik I Tingkat Kota untuk kategori Creative Financing 2026.

"Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian Kota Surabaya yang selama ini berhasil menjadi salah satu wajah kemajuan Indonesia," ujar Habib Aboe Bakar saat memberikan sambutan di hadapan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan jajaran pemerintah daerah.

"Potensi ini menjadi modal yang sangat kuat untuk membawa Surabaya tampil lebih besar di tingkat internasional," tambah Habib Aboe.

Dia menilai Surabaya sudah selangkah lebih maju dalam mengembangkan City Diplomacy. Hal tersebut, ujar dia, terlihat dari jalinan kerja sama sister city dengan sedikitnya tujuh kota dalam waktu dekat.