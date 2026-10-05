Habib Aboe Dorong UMT Jadi Panggung Diplomasi Global Indonesia

jpnn.com - TANGERANG — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) mengambil peran lebih besar dalam memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat global.

“Hadirnya kami di UMT bukan sekadar sosialisasi satu arah. Kami ingin mengajak UMT untuk melangkah bersama dalam beberapa hal konkret,” ujar Anggota BKSAP DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi dalam layanan pesan kepada JPNN.com, Senin (5/0).

Menurutnya, Tangerang memiliki posisi strategis sebagai kota industri, pintu gerbang logistik dan penerbangan internasional, sekaligus salah satu pusat pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut membuat Tangerang memiliki relevansi kuat dalam percakapan diplomasi Indonesia dengan negara-negara mitra.

“Ketika kami bertukar pikiran dengan anggota parlemen dari Uni Eropa atau negara-negara mitra G20, mereka tidak cuma tanya soal Jakarta,” katanya.

Dia menjelaskan isu yang berkembang dalam forum internasional juga menyentuh kesiapan industri hijau serta perlindungan tenaga kerja.

Oleh karena itu, kata Habib Aboe, UMT dapat berkontribusi melalui riset akademik yang berbasis bukti.

“Nah, di sinilah peran UMT. Kami butuh riset berbasis bukti atau evidence-based research dari teman-teman akademisi UMT. Kasih kami data dan analisis riil dari lapangan,” paparnya.