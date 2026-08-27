Habib Aboe Dorong Universitas Warmadewa Memperkuat Riset Ekowisata

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan bahwa kampus bukan hanya tempat mencetak lulusan, tetapi juga sumber pengetahuan, riset, dan inovasi yang dapat membantu parlemen menghasilkan kebijakan yang makin berkualitas dan responsif terhadap tantangan zaman.

Oleh karena itu, anggota DPR RI Dapil I Kalimantan Selatan itu mendorong Universitas Warmadewa Bali memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra pengetahuan (knowledge partner) bagi parlemen dalam menghadapi tantangan global. “Perguruan tinggi harus didorong menjadi knowledge partner bagi parlemen,” kata Habib Aboe dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Universitas Warmadewa, Bali, Kamis (27/8).

Menurut dia, Universitas Warmadewa memiliki potensi besar untuk mengambil peran strategis tersebut karena memiliki visi yang kuat di bidang ekowisata dan didukung delapan fakultas yang memungkinkan pengembangan riset lintas disiplin. “Ada dua hal yang ingin saya dorong dari Universitas Warmadewa,” ujarnya.

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Pertama, kata dia, penguatan riset ekowisata yang berketahanan digital. Dia melihat potensi kolaborasi antara Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis perlu ditarik lebih jauh untuk menjawab tantangan keamanan siber di sektor pariwisata Bali.

Habib Aboe menilai digitalisasi sektor pariwisata harus diikuti dengan penguatan aspek keamanan data dan perlindungan privasi wisatawan. Menurut dia, Bali sebagai destinasi wisata internasional juga menghadapi potensi ancaman kejahatan transnasional yang memanfaatkan teknologi digital.

“Saya mendorong Universitas Warmadewa menjadi salah satu pelopor kajian tata kelola data digital pariwisata atau digital tourism security,” katanya.

Menurut dia, harus dipastikan pula bahwa transformasi digital di sektor pariwisata tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga mampu melindungi data serta privasi wisatawan dan membentengi Bali dari ancaman kejahatan transnasional berbasis digital.

Habib Aboe juga menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. Menurut dia, dengan jumlah mahasiswa aktif yang mencapai lebih dari 12.000, Universitas Warmadewa memiliki potensi demografi sangat besar untuk melahirkan generasi muda inovatif.