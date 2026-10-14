Habib Aboe Dukung Kapolda Jateng Tindak Tegas Beking Narkoba & Perjudian
jpnn.com - JAWA TENGAH – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukung Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap oknum anggota Polri yang terbukti membekingi perjudian, narkoba, maupun melakukan transaksi perkara.
“Kalau ada anggota yang justru membekingi kejahatan, maka tindakan tegas harus dilakukan. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran yang mencederai hukum dan merusak kepercayaan publik,” kata Habib Aboe dalam layanan pesan kepada JPNN.com.
Habib Aboe dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 ke Jawa Tengah menilai langkah tegas itu merupakan bagian penting dari upaya menjaga kehormatan institusi Polri dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Menurut dia, ancaman sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran merupakan langkah tepat untuk memastikan tidak ada ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan di tubuh kepolisian. “Ketegasan seperti ini penting untuk mengembalikan muruah kepolisian,” tegasnya.
Lebih lanjut Habib Aboe mengapresiasi langkah nyata Polda Jateng memberantas narkotika melalui Operasi Sarang Narkoba di berbagai wilayah Jawa Tengah. Menurut dia, pemberantasan narkoba membutuhkan konsistensi melalui pencegahan maupun penindakan.
“Langkah preventif dan represif seperti ini sangat krusial untuk mencegah meluasnya pengaruh narkoba hingga ke tingkat desa, sekaligus memotong ruang gerak terbentuknya kampung narkoba,” tuturnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan persoalan narkoba tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah kriminalitas, tetapi juga ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan masa depan generasi muda.
Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa operasi pemberantasan harus diiringi pengawasan berkelanjutan, pemetaan wilayah rawan, dan penguatan koordinasi dengan berbagai pihak agar upaya pencegahan berjalan efektif.
Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukung Kapolda Jateng Irjen Roy Hardi Siahaan sikat oknum anggota yang terbukti jadi beking narkoba & judi.
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