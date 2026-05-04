Habib Aboe: Harba PII Momentum Mewariskan Ideologi di Era Disrupsi

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR Habib Aboe Bakar Alhabsy mengatakan peringatan Hari Bangkit Pelajar Islam Indonesia (Harba PII) pada 4 Mei menjadi momentum meneguhkan kembali ruh perjuangan pelajar Islam dalam menjawab tantangan zaman.

Habib Aboe yang juga alumnus PII itu menambahkan bahwa di tengah arus perubahan yang kian cepat, Harba menjadi titik refleksi apakah ideologi yang diwariskan para pendiri masih hidup dalam jiwa kader hari ini.

Menurut Habib Aboe, saat ini masyarakat hidup dalam era disrupsi, sebuah masa ketika perubahan teknologi, informasi dan budaya berlangsung begitu cepat dan seringkali tak terduga. Dia menjelaskan disrupsi bukan hanya soal digitalisasi, tetapi juga tentang pergeseran nilai, cara berpikir, bahkan cara manusia memaknai hidup.

"Dalam situasi seperti ini, ideologi tidak boleh sekadar menjadi hafalan dalam forum kaderisasi, melainkan harus menjelma menjadi kompas yang menuntun arah gerak," kata Habib Aboe, Senin (4/5).

Habib Aboe menjelaskan PII yang berdiri sejak 1947 hadir bukan hanya sebagai organisasi pelajar, tetapi gerakan ideologis. Menurut dia, PII membawa misi besar, yaitu untuk membentuk pelajar Muslim berkepribadian Islam, berilmu, dan berperan dalam kehidupan umat dan bangsa.

"Ideologi PII merupakan sintesis antara keislaman, keindonesiaan, dan kepelajaran. Inilah warisan yang harus terus dijaga dan ditransmisikan lintas generasi," kata legislator yang duduk di Komisi III DPR RI itu.

Dia mengingatkan bahwa tantangan hari ini berbeda. Menurut dia, jika dahulu perjuangan berhadapan dengan kolonialisme fisik, kini yang dihadapi adalah kolonialisme gaya hidup, pemikiran instan dan krisis makna.

"Generasi pelajar dihadapkan pada banjir informasi tanpa filter, budaya serbacepat tanpa kedalaman, serta godaan untuk menjadi sekadar “penikmat zaman” alih-alih “penggerak perubahan”," katanya.