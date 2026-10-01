Habib Aboe: Kapolri Baru Harus Terjemahkan Visi Polri Bersama Masyarakat

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengucapkan selamat kepada Jenderal Suyudi Ario Seto yang mendapat amanah dan tanggung jawa baru sebagai Kapolri.

Dia berharap pergantian kepemimpinan ini menjadi momentum memperkuat reformasi Polri, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara.

“Kami berharap kepemimpinan baru ini mampu menerjemahkan visi besar menjadi langkah-langkah konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Habib Aboe dalam keterangan persnya, Kamis (1/10).

Dia mengungkapkan bahwa tantangan Polri ke depan ialah membutuhkan kepemimpinan yang mampu memperkuat profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menegaskan bahwa kepercayaan publik harus menjadi fondasi utama.

“Polri harus makin profesional, modern, transparan, akuntabel, dan makin dekat dengan masyarakat. Kritik dan masukan publik juga harus menjadi bagian dari proses pembenahan institusi,” katanya.

Hal itu sejalan dengan Suyudi yang mengusung visi Polri Bersama Masyarakat saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Kamis (1/10), termasuk komitmennya memberikan ruang terhadap kritik masyarakat serta memperbaiki pola pelayanan dan penanganan laporan agar tidak bergantung pada fenomena no viral, no justice.

Habib Aboe menekankan pentingnya pembenahan internal Polri, terutama aspek sumber daya manusia, meritokrasi, pengawasan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat.