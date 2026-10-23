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Habib Aboe Minta Kapolres Balangan Serius Berantas Narkoba, Tiru Sukses Aparat Ungkap 1 Ton Ketamin

Habib Aboe Minta Kapolres Balangan Serius Berantas Narkoba, Tiru Sukses Aparat Ungkap 1 Ton Ketamin
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Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi saat melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka reses DPR RI ke Mapolres Balangan, Polda Kalsel, Jumat (23/10). Foto: Dokpri for JPNN.

jpnn.com - BALANGAN – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Kapolres Balangan dan jajaran serius memperkuat pemberantasan narkoba.

Legislator komisi yang membidangi hukum dan keamanan itu mendorong jajaran Polres Balangan meneladan ketegasan aparat mengungkap kasus penyelundupan narkotika berskala besar.

Salah satunya ialah keberhasilan aparat dalam pengungkapan sekitar satu ton ketamin yang ditemukan tersembunyi di puluhan karung berwarna kuning dalam sebuah kapal tanker.

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Dia menyebut hal itu menunjukkan pentingnya ketelitian, kemampuan investigasi, dan koordinasi antarlembaga dalam membongkar kejahatan narkotika.

Menurut dia, ketegasan dan kerja keras aparat mengungkap penyelundupan ketamin dalam jumlah besar itu patut diapresiasi.

"Ini menjadi contoh bahwa jaringan narkoba harus dihadapi dengan keseriusan, kecermatan, dan keberanian. Saya berharap semangat seperti ini juga menjadi inspirasi bagi Polres Balangan dalam memberantas narkoba di wilayahnya," katanya.

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Habib Aboe menyampaikan pesan itu saat melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka reses DPR RI ke Mapolres Balangan, Polda Kalsel, Jumat (23/10).

Lebih lanjut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan I Kalimantan Selatan itu menekankan bahwa pemberantasan narkoba harus menjadi salah satu prioritas utama kepolisian, sejalan dengan program Quick Wins Kapolri pada 100 hari pertama.

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Kapolres Balangan dan jajaran serius memperkuat pemberantasan narkoba.

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