Habib Aboe Minta Polri Telusuri Aliran Data Hasil Penyadapan untuk Pembuktian Dugaan Makar

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Polri mengusut tuntas penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dengan menelusuri aliran data hasil penyadapan atau follow the data flow.

Dia menilai penelusuran aliran data menjadi kunci menentukan konstruksi hukum yang tepat karena perkara itu berpotensi memiliki dimensi hukum berbeda, mulai dari penyadapan ilegal, spionase, hingga dugaan tindak pidana makar.

“Untuk menentukan apakah ini sekadar penyadapan ilegal, tindakan spionase, atau bahkan makar, kuncinya ada pada siapa pengguna di balik operasi tersebut dan ke mana hasil sadapannya mengalir. Oleh karena itu, Polri harus melakukan follow the data flow secara serius dan menyeluruh,” kata Habib Aboe seusai rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Namun, lanjut Habib Aboe, pengungkapan kasus ini harus menjangkau pihak-pihak yang memesan, mengendalikan, hingga menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan.

“Kasus penyadapan ilegal terhadap presiden ini tidak boleh dipandang sebagai tindak pidana siber biasa. Kita harus mengungkap siapa sebenarnya pengguna atau user di balik tindakan ini. Siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, dan untuk kepentingan siapa informasi hasil penyadapan tersebut digunakan,” paparnya.

Habib Aboe menjelaskan, apabila penyadapan dilakukan oleh pihak pribadi dengan motif personal atau ekonomi, maka penanganannya dapat diarahkan pada ketentuan tindak pidana penyadapan ilegal dan UU ITE.

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“Kalau ternyata pengguna atau pemesan data ini adalah pihak asing atau agen negara lain, maka persoalannya sudah jauh lebih serius. Ini bukan lagi sekadar kejahatan siber, tetapi dapat masuk dalam kategori spionase yang mengancam kedaulatan negara,” katanya.

Dia pun menambahkan apabila ditemukan bukti adanya kekuatan atau kepentingan politik tertentu yang menggunakan hasil penyadapan untuk menyerang, melemahkan, atau menjatuhkan presiden yang sah, maka penyidik harus menguji secara cermat kemungkinan penerapan konstruksi pidana makar. “Akan tetapi, semuanya harus dibuktikan melalui fakta dan alat bukti yang kuat, bukan sekadar asumsi atau spekulasi,” ungkapnya.