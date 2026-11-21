Habib Aboe: PKS Siap Menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo
jpnn.com - JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Rapat Kerja Nasional 2026 di Hotel Grand Mercure, Jakarta, pada 20-23 November 2026.
Dalam agenda strategis itu, seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI dikumpulkan untuk konsolidasi menyeluruh memperkuat barisan dan menyelaraskan langkah politik partai.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan bahwa konsolidasi internal ini merupakan bentuk komitmen nyata partai dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tentunya, langkah ini adalah bagian dari upaya kami mendukung kesuksesan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan," ujar Anggota Fraksi PKS DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Jumat (20/11).
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan kesolidan struktur partai dan wakil rakyat di parlemen menjadi kunci utama agar program-program strategis nasional dapat berjalan optimal serta dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
"PKS sudah berkomitmen mendukung pemerintah. Ini one hundred percent adalah bagian dari konsolidasi nasional PKS dalam menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya.
Rakernas PKS 2026 yang berlangsung selama empat hari ini diharapkan mampu melahirkan berbagai rekomendasi strategis serta memperkuat sinergi antara struktur partai di tingkat pusat, daerah, hingga parlemen guna mendukung stabilitas dan percepatan pembangunan nasional.
“Ini adalah upaya untuk memastikan seluruh mesin partai dan fraksi di parlemen bekerja selaras untuk mengawal program-program kerakyatan tersebut," ungkap Habib Aboe. (boy/jpnn)
Rakernas PKS, Habib Aboe tegaskan PKS siap menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
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