Habib Idrus Al Jufri Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Tangerang

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Habib Idrus Al Jufri menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Tangerang, Banten.

Bantuan diberikan menyusul banjir yang melanda wilayah Cikande, Kecamatan Jayanti, sejak Minggu (25/1) dan masih berlangsung hingga saat ini.

Ketinggian air di sejumlah titik dilaporkan mencapai hingga 2 meter, sehingga menyebabkan sebagian warga terisolir dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Habib Idrus mengatakan bantuan tersebut disalurkan untuk membantu warga bertahan selama masa darurat banjir. “Kami menyalurkan bantuan ini untuk membantu warga yang terdampak banjir agar kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi selama masa darurat,” ujar Habib Idrus, Selasa (27/1).

Penyaluran bantuan dilakukan menggunakan perahu rakit karena akses darat tidak dapat dilalui akibat genangan air yang masih tinggi.

Habib Idrus menjelaskan kondisi di lapangan menyulitkan proses distribusi bantuan.

“Di beberapa titik, akses darat masih sulit dilalui karena genangan air cukup tinggi, sehingga bantuan harus disalurkan menggunakan perahu rakit,” katanya.

Adapun bantuan yang disalurkan berupa beras, popok bayi (diapers), minyak goreng, susu, serta air minum dalam kemasan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak, dengan total 175 paket bantuan.