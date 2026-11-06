Habib Ja’far Bersama Wamensos Agus Jabo Bekali SDM Sekolah Rakyat Cara Mendidik Siswa

jpnn.com, CIBINONG - Pendakwah sekaligus konten kreator keislaman Habib Husein Ja’far Al Hadar bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono membekali para guru bimbingan konseling, wali asuh, wali asrama, dan satuan pengamanan, serta operator Sekolah Rakyat cara mendidik siswa.

Dalam kesempatan tersebut, Habib Ja'far berpesan agar memahami latar belakang dan pengalaman hidup siswa sebelum menilai perilaku mereka.

Menurut Habib Ja'far, perilaku negatif anak tidak selalu disebabkan kenakalan, tetapi bisa berakar dari trauma dan kondisi keluarga.

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“Kenakalan mereka itu bukan muncul dari kebencian mereka, tetapi bisa muncul dari trauma,” kata Habib Ja’far dalam acara Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekolah Rakyat di Harris Hotel and Conventions Cibinong City Mall, Kabupaten Bogor, Kamis (5/11) malam.

Karena itu, Habib Ja'far meminta para pendamping membangun kedekatan dengan siswa melalui empati, komunikasi dan perhatian.

Dengan memahami pengalaman hidup anak, pendamping diharapkan tidak mudah menghakimi atau memarahi mereka.

“Sering-seringlah ngobrol bersama mereka, sampai anda bisa merasakan pahit getir posisi mereka. Agar anda tidak gampang marah kepada mereka,” pesannya.

Habib Ja’far menegaskan, mendampingi siswa Sekolah Rakyat bukan sekadar pekerjaan, melainkan pengabdian kemanusiaan yang membutuhkan ketulusan dan profesionalitas.