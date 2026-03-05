Habib Ja’far: Sahur Bergizi Jadi Ikhtiar Agar Ibadah Puasa Tetap Optimal

jpnn.com, JAKARTA - Energen terus memperkuat komitmennya dalam mengedukasi keluarga Indonesia tentang pentingnya sarapan dan sahur bergizi lengkap.

Melalui Kajian Ramadan Bersama Energen yang digelar pada 3 Maret 2026 di Masjid Istiqlal, Energen ingin mengkampanekan sahur bukan sekadar mengenyangkan, tetapi memastikan asupan gizi lengkap.

Pada sesi kajian, Habib Ja'far menyampaikan pentingnya menjaga keseimbangan antara ibadah dan kesehatan selama berpuasa, termasuk memastikan sahur yang cukup dan bergizi lengkap.

Baca Juga: 4 Rekomendasi Makanan yang Baik Dikonsumsi Saat Sahur

“Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga amanah tubuh. Sahur yang bergizi adalah bentuk ikhtiar agar ibadah kita berjalan lebih optimal,” ujar Habib Ja'far dikutip, Kamis (5/3).

Dokter Spesialis Anak dr. Kurniawan Satria Denta, M.Sc, Sp.A, menekankan pentingnya komposisi nutrisi saat sahur.

Menurut dia, sahur yang mengandung kombinasi karbohidrat, protein, serat, serta vitamin dan mineral.

Baca Juga: 5 Manfaat Mengonsumsi Buah Saat Sahur

“Jadi, membantu memperlambat rasa lapar dan menjaga energi lebih stabil sepanjang hari,” jelasnya.

Turut hadir dalam kajian tersebut, artis sekaligus celebrity mom, Irish Bella, yang membagikan pengalamannya mengikuti kajian Ramadhan bersama Energen.

“Kajiannya Habib Ja’far insightful banget dan mengingatkan saya bahwa puasa bukan hanya soal menahan lapar, tetapi juga menjaga kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Sahur yang bergizi lengkap itu penting supaya keluarga bisa kenyang lebih lama dan tetap kuat menjalani puasa seharian,” ujar Irish Bella.