Habib Syakur: Pengungkapan 3,37 Ton Ganja Bukti Negara Hadir Lawan Narkoba

jpnn.com, SURABAYA - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi mengapresiasi Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Polda Jawa Timur dalam menggagalkan penyelundupan 3,37 ton ganja asal Thailand senilai sekitar Rp4,5 triliun.

"Pengungkapan kasus narkotika berskala besar tersebut menjadi kado penting bagi bangsa Indonesia dalam momentum Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) dan Hari Bhayangkara ke-80," kata Habib Syakur dalam keterangan resminya, Kamis (9/7).

Menurutnya, keberhasilan operasi gabungan itu membuktikan bahwa sinergi antarlembaga penegak hukum mampu memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat dari ancaman narkoba lintas negara yang semakin terorganisasi.

“Keberhasilan ini merupakan kado besar bagi peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sekaligus Hari Bhayangkara ke-80. Ini menunjukkan bahwa negara hadir dan tidak pernah berhenti melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang dapat merusak masa depan bangsa,” ujar Habib Syakur.

Dia mengatakan pengungkapan 3,37 ton ganja tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh aparat penegak hukum untuk terus memperkuat koordinasi dalam menghadapi jaringan narkotika internasional. Sebab, sindikat narkoba terus mengembangkan modus baru untuk menyelundupkan dan mengedarkan barang terlarang.

Habib Syakur juga menyoroti dugaan rencana pengolahan ganja menjadi cairan rokok elektrik atau vape. Menurutnya, jika modus tersebut benar digunakan, maka hal itu menjadi peringatan serius bahwa sindikat narkotika berupaya menyasar kalangan muda melalui tren yang sedang berkembang.

Baca Juga: Polda Riau Sudah Kembalikan Berkas Kasus PT Musim Mas ke Kejati

“Perang melawan narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan. Edukasi kepada keluarga, sekolah, kampus, komunitas, dan masyarakat harus terus diperkuat agar generasi muda memiliki ketahanan terhadap pengaruh narkoba,” katanya.

Selain mengapresiasi BNN, Bea Cukai, dan Polda Jawa Timur, Habib Syakur juga mendukung langkah BNN dalam menelusuri serta memburu pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali jaringan internasional melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum di berbagai negara.