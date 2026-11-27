jpnn.com, JAKARTA - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi menyoroti nasib hukum mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah. Habib Syakur mengungkapkan pandangannya terkait dugaan kriminalisasi yang dialami Febrie dan menawarkan usulan penyelesaian melalui langkah hukum berupa abolisi.

"Mungkin Febri Ardiansyah itu, FA itu, mungkin bisa diberikan semacam abolisi setelah putusan sidang," kata Habib Syakur dalam siniar Podcast Torpedo, yang dikutip Kamis (26/11).

Habib Syakur berpendapat bahwa meskipun proses peradilan terhadap Febrie tengah berjalan, terdapat peluang untuk memberikan semacam abolisi pasca-putusan sidang. Abolisi dalam konteks hukum merupakan hak prerogatif presiden untuk menghapus akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana. Habib Syakur berharap melalui langkah ini, nama baik Febrie dapat dipulihkan sepenuhnya, serupa dengan preseden yang sempat muncul di masa lalu dalam kasus lain.

"Harapan saya, Pak FA ini nanti diberikan semacam abolisi seperti Tom Lembong. Di situ nanti Pak FA dipulihkan nama baiknya," kata dia.

Diskusi ini berangkat dari keyakinan Habib Syakur bahwa Febrie adalah salah satu pihak yang menjadi target penyadapan oleh LSP karena kinerjanya dalam menangani kasus-kasus korupsi kakap, termasuk tindak pidana korupsi sektor tambang. Dia menilai bahwa kasus yang menjerat Febrie saat ini merupakan upaya untuk mengunci pergerakannya akibat ketidaksukaan pihak tertentu terhadap prestasinya.

Habib Syakur menegaskan bahwa meskipun ia menduga Febrie akan divonis bersalah oleh pengadilan, ia tetap menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Namun, ia berharap Kejaksaan Agung dapat memberikan dukungan penuh terhadap kinerja Jampidsus dan memastikan tidak adanya intervensi politik di masa depan.

"Penegakan hukum terhadap kasus korupsi dapat berjalan bersih dan objektif," tegas dia. (tan/jpnn)