Habibi Alice

jpnn.com - Inilah kata yang paling populer di medsos Amerika sekarang ini: habibi. Itu juga kata yang paling dicari apa artinya.

Tentu jarang yang mencari kata Gibran di sana –meski mungkin itu kata yang paling populer di Indonesia hari-hari ini.

Kata ''habibi'' ngetop gara-gara tokoh ini mengucapkannya: Abdul El-Sayed. Awalnya untuk sebuah satire yang punya nilai humor sangat tinggi. Ia baru terpilih sebagai orang Islam pertama yang jadi senator di Amerika –dari dapil Michigan.

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Banyak yang menghalanginya. Salah satunya ialah Wakil Presiden JD Vance. Hampir semua orang Amerika tahu: penjegal utama Abdul ialah Presiden Presiden Donald Trump dan Wapres JD.

Maka setelah Abdul terpilih pidato pertamanya ditujukan ke Wapres JD Vance.

"JD," teriaknya dari podium seperti memanggil nama Wapres itu. Setelah mengucapkan ''JD'' itu Abdul berhenti selama tiga detik –seolah sedang menunggu JD menoleh kepadanya.

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Tentu JD tidak menoleh karena ia tidak hadir di situ. Maka Abdul mengulangi panggilan untuk JD itu dengan panggilan baru: ''sayangku''.

"Habibi...," ucap Abdul yang disambut gelak tawa yang hadir. Abdul sendiri tertawa geli seolah kaget, kok, dirinya menemukan nama panggilan ''habibi'' untuk JD Vance.