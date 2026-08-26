Habibur Rochman Bantah Disebut Jadi Pengusul Blokir Rekening Aktivis AMPB

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Muhammad Habibur Rochman membantah narasi di media sosial yang menyebut dirinya sebagai pengusul blokir rekening Bank Mandiri milik Supriyono atau Botok, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

"Saya perlu luruskan bahwa saya tidak pernah menyuruh atau menginstruksikan," kata dia kepada awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Dia mengaku tidak punya kewenangan untuk mengusulkan ke aparat penegak hukum (APH) memblokir rekening Botok.

"Jauhlah dari istilahnya kemampuan saya untuk memblokir rekening seseorang di suatu perbankan ataupun kepada pihak APH khususnya," ujarnya.

Habibur mengatakan dalam narasi di media sosial disebutkan pengusul blokir akun Botok atas nama 'Muhammad Habiburrohman' seorang anggota DPR dari Pati.

Dia mengaku bukan anggota DPRD Pati dan juga tak lolos ke parlemen dari Dapil daerah di Jawa Tengah itu.

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"Saya anggota DPR RI dari Dapil VIII Jawa Timur, meliputi Kabupaten atau Kota Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan Kabupaten atau Kota Madiun," kata Habibur.

Dia mencap hoaks narasi yang menyebut nama 'Muhammad Habiburrohman' sebagai pengusul blokir rekening Botok dan disertai foto legislator fraksi NasDem itu.