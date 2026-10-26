Habiburokhman Ditunjuk Jadi Ketua Panja RUU Perampasan Aset

jpnn.com - JAKARTA - Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja untuk Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (Panja RUU Perampasan Aset).

Panja itu diketahui oleh Habiburokhman, politikus Partai Gerinda, yang juga menjabat ketua Komisi III DPR RI.

Selain itu, anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra juga dipilih sebagai wakil ketua Panja RUU Perampasan Aset.

Menurut Habiburokhman, hal itu disepakati dalam rapat internal antara pimpinan komisi beserta para ketua kelompok fraksi (kapoksi) di Komisi III DPR RI.

"Menyepakati menunjuk saya, Habiburokhman, sebagai ketua Panja dan Saudara Soedeson Tandra sebagai wakil ketua Panja," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10).

Menurut Habiburokhman, Komisi III DPR RI juga sepakat mempercepat jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang semula dimulai pada masa sidang November mendatang, menjadi saat ini ketika masih masa reses.

Menurut dia, percepatan jadwal tersebut dilakukan agar pengesahan RUU Perampasan Aset bisa dilaksanakan paling lambat 15 Desember 2026.

Dalam rangkaian RDPU itu, kata dia, bakal ada 20 elemen masyarakat yang terdiri dari organisasi mahasiswa, dosen, advokat, dan cendekiawan.